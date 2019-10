Geringonça 2.0: Costa e Livre já estão sentados à mesa de negociações

utarca de Aveiro, o debate constante sobre a liderança só agrava o problema interno dos sociais-democratas.

Luís Montenegro anuncia esta quarta-feira candidatura à liderança do PSD O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, vai anunciar esta quarta-feira a candidatura à presidência do partido social-democrata e desafiar o atual presidente, Rui Rio. O antigo deputado do PSD, que em Janeiro já tinha desafiado Rui Rio para eleições diretas que não passaram no Conselho Nacional do partido, vai dar uma entrevista à SIC na qual anunciará formalmente um novo desafio ao presidente social-democrata.

As condições do PCP e BE para manter a geringonça O PCP e o Bloco de Esquerda já foram ouvidos por Marcelo Rebelo de Sousa e amanhã, seguem-se as conversações com António Costa. Depois de reunir com o Presidente da República, ambos os partidos demonstraram apoio a António Costa. Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda demonstraram abertura para dar continuidade à geringonça.



Hélder Amaral: Marcelo é representante do estado da direita portuguesa O centrista Hélder Amaral considera que o Presidente da República é "o maior representante" da situação em que está a direita portuguesa, uma vez que tal como os partidos "não faz ruturas, não levanta problemas, não pega em dossiês difíceis, só sorri e tira fotos."





Como o Método D'Hondt manda no sistema eleitoral Saiba como funciona o método criado por um advogado belga no século XIX. O PSD ganhou o último mandato no Porto por uma diferença de 0,03% em relação ao PS. RIR, Aliança e MRPP elegeriam deputados se não existissem distritos.

, faz esta quarta-feira a primeira série de reuniões com as forças parlamentares de esquerda, começando com o Livre logo de manhã e terminando ao fim da tarde na sede do Bloco de Esquerda. Após ser indigitado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , António Costa desvalorizou a questão da forma para conseguir chegar a um acordo com os outros partidos."Hipóteses: Há condições para fazer um acordo com todos, excelente. Há condições para fazer um acordo só com parte, bom também. Até pode não haver condições para haver acordo", declarou António Costa, no Palácio de Belém, em Lisboa, acrescentando que "a questão da forma não é o essencial". O secretário-geral do PS adiantou que, "se houver entendimentos com alguma força, é natural que esse entendimento tenha tradução no Programa do Governo", como aconteceu há quatro anos.

António Costa inicia reuniões com forças parlamentares à esquerda e PAN O secretário-geral do PS, António Costa, faz esta quarta-feira a primeira série de reuniões com as forças parlamentares de esquerda, começando com o Livre logo de manhã e terminando ao fim da tarde na sede do Bloco de Esquerda.













O conselheiro nacional social-democrata, José Ribau Esteves, defendeu, em entrevista à Antena 1, que os militantes devem ouvir o apelo deixado pelo antigo presidente Cavaco Silva e que é preciso mais do que escolher um novo líder. Para o aEm conferência de imprensa, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reforçou a ideia difundida pelos comunistas desde que foram conhecidos os resultados eleitorais de domingo: o partido não quer um acordo escrito com o PS. O Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, reunião para analisar as legislativas e o contexto político atual, tendo Jerónimo apresentado as conclusões do encontro.Comitiva de António Costa já chegou à sede do Livre. PS inicia maratona negocial. Acompanham o primeiro-ministro indigitadoLuís Montenegro, antigo líder parlamentar dos sociais-democratas, já tinha desafiado Rui Rio para eleições diretas que não passaram no Conselho Nacional do partido. Avança agora para uma candidatura.Bloquistas e comunistas demonstraram abertura para negociar com o PS após estarem reunidos com Marcelo. Saiba o que pensam os dois partidos sobre novos acordos com o PS.O centrista Hélder Amaral considera que o Presidente da República é "o maior representante" da situação em que está a direita portuguesa, uma vez que tal como os partidos "não faz ruturas, não levanta problemas, não pega em dossiês difíceis, só sorri e tira fotos." Leia as declarações àUma das lutas mais renhidas das eleições legislativas de domingo juntou PS e PSD e envolveu quem ficaria com o 40º e último mandato do distrito do Porto. Os socialistas já tinham 17 e queriam alargar a margem para os sociais-democratas que, com 14, queriam reduzir diferenças e aumentar o número de deputados em relação às eleições de 2015 – quando conseguiram precisamente 14.