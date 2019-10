Gerigonça 2.0: Costa quer BE e PCP em novo entendimento a quatro anos

Deve ser já como primeiro-ministro indigitado que António Costa inicia, esta quarta-feira, a primeira ronda de conversações com as forças da esquerda parlamentar (BE, PCP, PEV e Livre) e com o PAN, procurando assegurar condições de governabilidade a partir do novo quadro político. A ideia do secretário-geral do PS passa por reeditar os acordos que permitiram à maioria parlamentar de esquerda - que ficou conhecida como Geringonça - governar nos últimos quatro anos.





De acordo com o Jornal de Notícias, Costa pretente que Bloco de Esquerda e PCP se mantenham junto aos socialistas e pretende "chegar a acordo com todos". Já na noite de domingo, após os resultados eleitorais serem conhecidos, o líder socialista tinha dito que "não deitava a toalha ao chão" e que "o desejável" era renovar os acordos, juntando-lhes ainda o PAN e o Livre. A mensagem de unidade à esquerda foi também reforçada por Augusto Santos Silva que, esta segunda-feira, defendeu que o eleitorado demonstrou querer dar "continuidade à atual fórmula política".Ainda assim, o universo socialista sabe que o objetivo está longe de ser fácil e, segundo informações recolhidas pelo Público, apontam as dificuldades para a nova correlação de forças dentro do Parlamento: o PS saiu reforçado com um aumento substancial do número de deputados, o BE manteve os 19 eleitos e a CDU (coligação que une PCP e Os Verdes) desceu para 12. Por outro lado, o PAN subiu de um para quatro eleitos e o Livre estreia-se na Assembleia da República. Para responsáveis socialistas ouvidos pelo referido jornal diário, a posição de bloquistas e comunistas perante um eventual entendimento mudou devido à nova composição do Parlamento. Domingo, a coordenadora bloquista, Catarina Martins , apresentou uma lista de exigências para chegar a acordo, enquanto o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa , assumiu que "não haverá a repetição da cena do papel".

Caso os acordos falhem, Costa avançará para uma negociação anual dos orçamentos, procurando acordos com as diferentes forças e avançado para entendimentos negociados caso-a-caso. De fora da lista não fica o PSD: Rui Rio assumiu estar disponível para chegar a acordo naquilo que considerar serem "reformas estruturais".



António Costa vali liderar a comitiva que se deslocar às sedes do Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Livre e PAN e que inclui o presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.