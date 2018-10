Rovisco Duarte, ex-Chefe de Estado-Maior do Exército, impediu a entrada dos inspectores após o desaparecimento das armas furtadas.

O general Rovisco Duarte, Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) na altura do desaparecimento e reaparecimento das armas nos paióis de Tancos, impediu a entrada de inspectores da Polícia Judiciária na base de Santa Margarida, o local onde foram armazenadas as armas roubadas.

Como indica o Expresso através de um dos documentos entregues pelo ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, no Ministério Público, os inspectores da Unidade Nacional de Contra Terrorismo (UNCT) da PJ foram proibidos de entrar na base militar, situado em Constância, no dia 18 de Outubro de 2017 entre as 11h e as 16h20, por não terem mandado judicial. A esta hora, o comandante de Santa Margarida recebeu por e-mail o despacho.

Nessa mesma madrugada, a Polícia Judiciária Militar havia resgatado as armas furtadas de Tancos, mas, segundo o documento entregue pelo tenente-general Martins na passada semana aos procuradores Vítor Magalhães e João de Melo, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e a PJ só foram avisados às 10h05 e 10h07, respectivamente.

Na passada semana, aquando da sua demissão, Rovisco Duarte negou ao Expresso qualquer envolvimento no reaparecimento das armas de Tancos: "Sobre a entrada da PJ em Santa Margarida o General CEME não teve interferência sobre esta questão tendo sido efectuadas coordenações no local por se entender que não se justificava a intervenção do General CEME na resolução desta questão.