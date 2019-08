Gémeas rodeadas por baratas e lixo dentro de garagem sem água quente

"Elas nem estão mal. Não se queixam. Não sabem ler – só uma coisinha ou outra que tentamos ensinar -, mas sabem as horas, vão ao mercado, brincam com outras crianças no bairro. Têm comida, amor e carinho. É errado, mas ninguém morreu de não saber ler ou escrever". Mariana, de 34 anos, ainda tenta justificar o porquê das filhas gémeas de 10 anos nunca terem ido à escola.Mas não se compreende. E só o mês passado um vizinho avançou com a denúncia que tornou urgente um caso que era conhecido da Justiça desde 2013 e que estava parado num tribunal, sem avanços, desde 2017. As menores estão agora numa casa-abrigo por ordem do tribunal.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã