Um juiz propôs à Galp Energia o pagamento de €25 mil para fechar o chamado caso Galpgate, ligado às viagens e bilhetes do Euro2016 que a empresa pagou a governantes, como Fernando Rocha de Andrade (então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais) e autarcas. Os outros arguidos também terão que pagar injunções (multas) entre os €650 e os 10 mil euros. Os valores entram no Cofre Geral do Estado.

Vítor Escária, o juiz propõe o pagamento de €1.200.

A Jorge Costa Oliveira (antigo secretário de Estado da Internacionalização) são pedidos €3.500.



secretário da sociedade do Grupo Galp Energia) são pedidos €5 mil, a José Luís Martinho Correia da Galp €5.500, a Luís Avelino Lourenço Castro €5.250, a José Eduardo Sequeira Nunes €9 mil, a Nuno Coutinho Pinto e a Eduardo Guedes de Oliveira €10 mil, a Álvaro Beijinha 4 mil euros, a Bezerra da Silva €3.300, a Pedro Sousa Matias mil euros, e a Nuno José Mascarenhas €3.800. A Luís Ribeiro Vaz foram pedidos €1.200.

A Rocha de Andrade, foram pedidos €4.800. A Susana Escária, que era chefe de gabinete de João Vasconcelos (que também era arguido e morreu em 2019) são exigidos €650. Ao seu marido e antigo chefe de gabinete de Costa,A Carlos Costa Pina, administrador executivo da Galp, são pedidos €8 mil. A Rui Pedro de Oliveira Neves (

Ao pagar, conseguirão a suspensão provisória do processo, que implica o seu encerramento. Porém, durante seis meses, terão que cumprir regras de conduta. Esta suspensão só se aplica porque o crime de que foram acusados os arguidos – recebimento indevido de vantagem – é punível com pena de prisão não superior a cinco anos.

Além disso, "os arguidos não têm antecedentes criminais pela prática de crime de idêntica natureza, nunca beneficiaram da suspensão provisória do processo por crime de idêntica natureza, não há lugar a medida de segurança de internamento, a culpa não assume um grau elevado" e os pagamentos deverão satisfazer "as exigências de prevenção" que se fazem sentir neste caso.