O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, foi esta segunda-feira recebido em Boticas por populares em protesto contra a exploração do lítio, acabando por não visitar o Centro de Informação de Covas do Barroso, tal como previsto.

Depois de um encontro na Câmara Municipal de Boticas, o governante seguiu para uma visita ao Centro de Informação de Covas do Barroso, distrito de Vila Real, que acabou por não acontecer devido ao protesto de dezenas de populares que, empunhando cartazes, gritavam "Não à Mina, Sim à Vida", ou "O Povo é quem manda, não és tu Galamba".

Depois de ter visto o seu carro cercado pelos manifestantes, João Galamba voltou para trás, adiando a visita ao Centro de Informação de Covas do Barroso. Mais tarde, e já aocmpanhado pelas autoridades, conseguiu efetivar a visita.



No local, onde estavam dezenas de populares a protestar, Nélson Gomes, da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, contou aos jornalistas querer mostrar ao governante a "indignação e revolta" da população. "Queremos respeito pelo nosso território. Queremos que o senhor Galamba saiba que aqui também há gente, embora pouca, mas há", lembrou.



Dizendo estar "disposto a tudo", o dirigente referiu que o que está em causa com a exploração do lítio é a "vida das pessoas" e, por esse motivo, pediu mais respeito por elas e pelas suas terras. Nélson Gomes questionou ainda onde "anda o Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, que visita tudo e todos", menos as Covas do Barroso. "Onde é que ele [Marcelo Rebelo de Sousa] anda? Sentimos falta de explicações dele e do primeiro-ministro", vincou.



Com um cartaz onde se lia "Para cá do Marão, mandam os que cá estão", Albina Reis assumiu não querer que "gente de Lisboa" venha para o interior destruir o património da região. "Nunca fomos ouvidos, ninguém nos perguntou se queríamos a mina, começaram a procurar e já estávamos com as terras todas viradas", contou.



Também Elisabete Pires, elevando a voz, relatou que a mina é muito próxima das casas, daí temerem os riscos que podem advir. Criticando o secretário de Estado por não ter "dado a cara", a moradora lembrou que eles negoceiam e o povo fica "com o lixo".



Solidário com a luta, Armando Pinto, da Associação Montalegre com Vida, assumiu sentir-se "lesado" pelo facto de a população nunca ter sido ouvido em todo este protesto. "A região é património agrícola mundial, reserva de biosfera e rede natura 2000 e querem destruir tudo isto", interrogou.



"Não foi possível conversar"



O secretário de Estado Adjunto falou aos jornalistas pelas 17h45 na Câmara de Boticas, onde foi questionado sobre como tranquilizaria a população. João Galamba esclarece que a melhor maneira de o fazer é "explicando às pessoas que muitas coisas que se dizem estão assentes em equívocos". Por exemplo, o lítio, diz Galamba, "não é altamente tóxico", assim como "não há nenhuma diferença entre uma mina de lítio, uma pedreira de granito ou mina de quartzo e feldspato".



O governante mostrou preocupação com o futuro da população de Covas do Barroso, o local programado para eventual mina de exploração de lítio, e fez questão de dar o exemplo de uma "gigantesca mina" em Pedras Salgadas ou Vidago, onde" a água continua a ser saudável e a atrair turismo". "Foi difícil perceber as queixas de várias pessoas, não foi possível conversar", apontou, considerando que tem "toda a disponibilidade e até interesse" em fazê-lo, contudo a fase para o envolvimento da população é a fase de licenciamento ambiental, e que o processo ainda não chegou aí.