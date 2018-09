O Tribunal da Relação do Porto considerou ilícito o despedimento do ex-treinador do Gafanha Nuno Pedro.

O Tribunal da Relação do Porto considerou ilícito o despedimento do ex-treinador do Gafanha Nuno Pedro, que foi afastado do clube em Março de 2017, após a derrota com a Oliveirense, na fase de subida do Campeonato de Portugal.



O acórdão, a que a Lusa teve hoje acesso, vem confirmar a decisão da primeira instância, que tinha condenado o clube da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, a pagar ao técnico uma indemnização de cerca de 43 mil euros.



Em declarações à Lusa, o presidente do Gafanha, João Paulo Ramos, afirmou não ter conhecimento da decisão, mas disse que não pretendem recorrer do acórdão e que vão pagar a indemnização.



O clube do Campeonato de Portugal tinha recorrido para a Relação alegando que o treinador não tinha sido despedido, tendo antes, por sua vontade, rescindido, sem aviso prévio, o contrato de trabalho.



O tribunal deu como provado que poucos minutos após o fim do jogo com a Oliveirense, Nuno Pedro recebeu um conjunto de mensagens escritas de telemóvel, em que o presidente da direcção afirmou que, por si, o técnico não tinha mais lugar no projecto, tendo-lhe solicitado que colocasse o seu lugar à disposição.



Numa reunião realizada posteriormente, foi tentado negociar a cessação do contrato, não tendo sido obtido consenso.



Nessa altura, refere o acórdão da Relação, o presidente da direcção disse ao treinador que não ia dar o treino da tarde, autorizando-o a despedir-se dos jogadores e a levantar os seus pertences, encontrando-se já preparado o treinador da equipa dos juniores para dar o treino aos seniores.



No entender dos juízes desembargadores, esta declaração "é reveladora da firme e definitiva intenção do réu em colocar, unilateralmente, termo à relação contratual".



Nuno Pedro foi despedido do Gafanha numa altura em que o clube estava a disputar a fase de subida do Campeonato de Portugal, que dá acesso à II Liga.



Poucos meses antes, o clube foi notícia por ter chegado à terceira eliminatória da Taça de Portugal, na qual foi eliminado pelo FC Porto.