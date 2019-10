"A situação de maior risco está, neste momento, ultrapassada". A garantia foi dada, na manhã desta quarta-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, que se deslocou à sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para acompanhar a passagem do furação Lorenzo nos Açores.





O chefe de Governo, que revelou que tem estado em "contacto permanente" com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, adiantou ainda que pela hora do almoço a situação deverá estar normalizada, embora as condições marítimas se mantenham "bastante alteradas".Dos Açores, continuam a chegar atualizações constantes dos danos provocados pelo furação. Segundo avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em comunicado de imprensa, o número de pessoas desalojadas aumentou para 39. A maior parte dos desalojamentos registou-se na cidade da Horta, na ilha do Faial, uma das mais fustigadas, devido a um "galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril". No concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, foram "retirados das suas habitações 100 habitantes", por precaução.O número de ocorrências aumentou para 127 e poderá "aumentar ao longo da manhã", porque o aviso meteorológico "vai-se manter vermelho mais umas horas". "O vento continuará no grupo Central agora até à hora do almoço, nas Flores continuará a manter-se e daqui a duas horas irá decrescer ligeiramente", disse Carlos Neves, que espera que "ao início da tarde" se passe a aviso meteorológico amarelo.

"Há que frisar no meio deste número considerável de ocorrências que não se registou nenhum ferido, nenhuma vítima e isso é o que nos deixa mais descansados", apontou o presidente da Proteção Civil. "É possível que seja o furacão mais forte dos últimos 20 anos", disse ainda, citado pela Reuters.



Também o número de ocorrências aumentou para 93, tendo a maior parte sido registada na ilha do Faial (43), havendo indicação de cortes de energia e quedas de árvores no arquipélogo, que não causaram feridos. Foram encerradas 61 estradas em todas as ilhas, com exceção do Corvo e de Santa Maria.



Na ilha das Flores registaram-se "graves danos" no porto das Lajes, onde "parte do molhe foi engolido pelo mar, assim como edifício de apoio à estrutura portuária e alguns contentores".



Problemas de telecomunicações também se têm feito sentir, principalmente ao nível da Internet, sendo que a Proteção Civil local espera que tudo esteva resolvido nos próximos dias. Na ilha das Flores registaram-se "graves danos" no porto das Lajes, onde "parte do molhe foi engolido pelo mar, assim como um edifício de apoio à estrutura portuária e alguns contentores". A rajada mais forte registada até ao momento pelo IPMA foi de 163 km/h, no Corvo.



Como António Costa ressalvou, "se tudo correr bem, os serviços poderão reabrir na quinta-feira", dando então por terminada a medida de emergência implementada pelo Governo Regional.

Questionado sobre eventuais apoios financeiros por causa dos efeitos do furacão, o primeiro-ministro disse que os danos ainda não foram contabilizados. "Só o Governo regional dirá se é necessário ativar algum mecanismo. Isso é da competência do Governo regional (...) Nós só estamos como apoio de retaguarda caso seja necessário", frisou, acrescentando ainda que se deslocará aos Açores caso seja necessário.



O furacão "Lorenzo" baixou já para categoria 1, na intensidade prevista pela Proteção Civil açoriana, mas os efeitos ainda se fazem sentir com vento e agitação marítima. Está previsto que se aproxime da Irlanda esta quinta-feira.