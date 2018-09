Chegaram a Portugal 19 migrantes resgatados pelo navio Aquarius, em Julho. As 19 pessoas foram recebidas pelo Fundão, esta terça-feira à tarde.



Os 19 cidadãos, 17 homens e duas mulheres, vão ser acolhidos pelo município do Fundão, informou o Governo através de um comunicado.



Estes migrantes foram recebidos numa ação humanitária concertada de Portugal, França e Espanha, refere o comunicado do Minsitério da Adminsitração Interna.



"A chegada de mais este grupo de migrantes resulta do compromisso de solidariedade e de cooperação europeia assumido por Portugal em matéria de migrações. Perante a situação de emergência dos migrantes resgatados pelo Aquarius, o Governo português manifestou de imediato a disponibilidade para participar solidariamente no processo de acolhimento", pode ainda ler-se na comunicação.



O grupo vai beneficiar de um "plano de integração e de empregabilidade seguindo um modelo já desenvolvido no trabalho com imigrantes. Terá, logo à chegada, um tradutor que acompanhará todo o processo por forma a facilitar a comunicação e a integração".



O plano de integração vai implicar aulas de português.