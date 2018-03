A instituição de solidariedade social está novamente a ser alvo de buscas pela Polícia Judiciária que investigam as suspeitas de uso indevido de dinheiros públicos.





A Polícia Judiciária está a efectuar buscas na Fundação O Século, com sede no Estoril, por se manterem as suspeitas de má gestão por parte do presidente e do vice-presidente da instituição particular de solidariedade social.



No mês de Janeiro, a PJ fez as primeiras buscas nas instalações da Fundação. À altura, Emanuel Martins, presidente da Fundação, era suspeito de usar indevidamente os dinheiros públicos dados à Fundação e de ter contratado uma série de familiares e amigos da Maçonaria.



A semana passada caiu o conselho de administração da instituição por demissão de três dos seus cinco administradores. Apenas o presidente e o vice-presidente da Fundação se mantiveram.



Segundo avança a Visão, que está também a noticiar as buscas, fontes da fundação referem uma situação financeira gravíssima e que na semana passada havia apenas 20 mil euros em caixa.



A Fundação O Século foi criada em 1998 com o objectivo de continuar a obra social da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, criada em 1927, por João Pereira da Rosa, o então director do Jornal O Século. A Colónia Balnear recebeu milhares e milhares de crianças desfavorecidas em São Pedro do Estoril, crianças que só assim podiam ter férias.. O Conselho de Curadores está à procura de soluções para a liderança da Fundação e também para resolver o enorme buraco financeiro.



Segundo a revista semanal, a 31 de Dezembro de 2017 a Fundação O Século acumulava dívidas de 4 milhões de euros, entre financiamentos bancários, segurança social dos trabalhadores, fornecedores e IVA. O presidente da Fundação negou os valores.



Pouco tempo depois das primeiras buscas, foi revelado que Emanuel Martins era o presidente do Conselho de Administração e diretor executivo; a sua filha tinha sido, até há poucos meses, chefe de gabinete; o director-geral era o enteado; outro enteado estava à frente da manutenção; e o responsável pelo armazém era o seu filho. Havia ainda lugar para a nora: era responsável do take-away que se situa no edifício. Outra nora é nutricionista e quem chefia a equipa de limpezas era a mulher.