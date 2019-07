Três funcionários judiciais do Tribunal Central de Instrução Criminal - onde correm processos como a Operação Marquês e o caso do Banco Espírito Santo - ficaram, esta segunda-feira, presos durante mais de uma hora no elevador do edifício que pertence à Polícia Judiciária.Entretanto, os restantes funcionários da secretaria do TCIC conseguiram fazer chegar água aos colegas presos, que aguadavam pela chegada de técnicos que consigam desbloquear o elvador. Segundo apurou a SÁBADO, dois técnicos da PJ já estiveram no local, porém não conseguiram resolver o problema. Aparentemente, os dois técnicos só sabem reparar avarias nos elevadores do novo edifício da PJ. Ora, o TCIC funciona no 4º andar das antigas instalações da Judiciária.O juiz Carlos Alexandre e o director naciona da Polícia Judiciária, Luís Neves, estiveram a acompanhar a situação no local