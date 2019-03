Magda GamaHá 1 hora

E o que EXTREMAMENTE DE EXTREMAMENTE MUITO MAIS REVOLTA é que HÁ PESSOAS DO POVO português a PASSAR FOME, COM FALTA DE CUIDADOS DE SAÚDE porque SNS está uma PORCARIA (pelo menos em Leiria), há pessoas no desemprego de longa duração como eu que ANDAM A SER ROUBADAS ASSIM DESTA FORMA ESCANDALOSA, etc.