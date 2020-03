O quadro clínico do escritor chileno, infetado com o vírus que já matou mais de três mil pessoas em todo o Mundo, está atualmente "estável dentro da gravidade" da doença.



Luis Sepúlveda encontra-se em isolamento para realizar tratamentos.

Há um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. Trata-se de uma funcionária de um hotel da Póvoa do Varzim, onde o escritor chileno Luis Sepúlveda esteve hospedado, durante o festival "Correntes d'Escrita".Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher está internada no Hospital de Santo António no Porto e aguarda o resultado dos exames.Recorde-se que o escritor Luis Sepúlveda está infetado com o novo Covid-19. O caso foi confirmado no passado sábado.