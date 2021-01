Os nossos amigos gostam da neve.

Com Destacamento de Intervenção em Estremoz.



#GNR #Évora Publicado por GNR Évora em Sábado, 9 de janeiro de 2021

Neve regressa ao Alentejo em pequenos flocos. Veja as imagens CDOS de Évora avança que foi registada queda de "pequenos flocos de neve" na cidade. https://t.co/I211EfXSy6 #CM pic.twitter.com/KZ3fYWxCxW — Filipe Sabe (@LigaAoFilipe) January 9, 2021

O frio que se faz sentir acabou por trazer a neve ao Alentejo. Pequenos flocos caíram em Évora e Portalegre.As imagens pouco habituais estão a correr as redes sociais. Uma das entidades que partilhou o manto branco no Alentejo foi a GNR.Também no Twitter correram algumas imagens da queda de neve.Portalegre foi outra das cidades onde caíram alguns flocos de neve. Como mostra este vídeo partilhado no Twitter.As temperaturas devem descer ainda mais no início da próxima semana, consequência de uma frente de ar ártico, que sucede a esta frente de ar polar.