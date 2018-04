Paulo Morais vai apresentar iniciativa legislativa para terminar com o negócio das Parcerias Público Privadas, que custou mais de sete mil milhões de euros ao Estado desde 2010.





A Frente Cívica vai apresentar uma iniciativa legislativa para extinguir os contratos de parceria público-privada (PPP) no domínio rodoviário. Os dados do Eurostat mostram que as PPP já custaram 7.711 milhões de euros em encargo ao Estado, enquanto as PPP amortizaram apenas 1.176 milhões de euros.



A iniciativa legislativa tem como fim a extinção de 21 concessões e sub-concessões, algumas com período de concessão até 2040. Na mira estão empresas como a Brisa, a Ascendi, a Norscut ou a Autoestradas do Atlântico.



A proposta que será apresentada por Paulo Morais, antigo candidato à presidência da República, este sábado às 15h na Biblioteca da Escola Secundária de Camões prevê que os parceiros privados devem entregar "todos os bens que integram o estabelecimento das concessões ou subconcessões" aos parceiros públicos no prazo de 120 dias depois da aprovação da iniciativa legislativa.



O presidente da Frente Cívica prevê ainda que os parceiros privados devem entregar aos parceiros públicos "todos os projectos, planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao desempenho das funções de dono da infraestrutura e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades integradas nas concessões ou subconcessões" e ainda transmitir ao parceiro público "todos os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos, plantas e documentos elaborados"



Quanto às obrigações dos parceiros públicos, estes devem, no prazo de 90 dias, depois de cumpridas as exigências feitas ao privados, pagar o valor actualizado "dos activos associados à concessão ou subconcessão".



Num exercício que toma como certo que o total da dívida em PPP associado ao Estado é inteiramente devida ao sector rodoviário, Paulo Morais calcula, baseado em informações da Eurostat, que as PPP custaram já sete mil milhões de euros ao Estado.



Segundo a página oficial do Eurostat, em 2010, o valor da dívida relativa às PPP do Estado central português totalizava 6.683,78 milhões de euros e que a dívida em 2011 era ainda de 6.591,51 milhões de euros, uma amortização de 82 milhões de euros. No entanto, durante esse ano, os encargos com as PPP totalizaram 1.677,47 milhões de euros. Este valor é 18 vezes superior ao valor amortizado da dívida, como mostra a tabela abaixo.



Entre 2011 e 2016, os encargos do Estado foram sempre pelo menos três vezes superiores às amortizações.





A análise à tabela amostra que os encargos foram sempre superiores à amortização das PPP.



Analisando os valores da Eurostat é possível perceber que os encargos com as PPP foram 6,6 vezes o valor amortizado à dívida. Segundo os dados do Eurostat - que vão apenas até 2016 -, a dívida das PPP é de 5,5 mil milhões de euros e que foram pagos 7.711,58 milhões de euros como encargos brutos.



Uma porposta de solução apresentada pelo líder da Frente Cívica é a criação de prestações constantes, correspondentes a uma taxa de juro de 2% que tornaria possível amortizar o total da dívida com encargos de apenas 1,08 vezes o seu valor.