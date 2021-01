AS QUESTÕES





O PSD acusou esta tarde o governo de ter enviado um "comissário político" para a Procuradoria Europeia. A deputada Mónica Quintela identificou elementos no processo de seleção do representante português, José Guerra, que para os sociais-democratas configuram uma escolha política: "O governo não nomeou um procurador independente", acusou, e considerou José Guerra como "um dos seus". Lembrou mesmo que Guerra é irmão de Carlos Guerra, ex-presidente do ICNF, que deu a polémica autorização para a construção do Freeport. Também o bloquista José Manuel Pureza sublinhou a natureza política desta escolha.Mónica Quintela centrou-se em três falhas na audição parlamentar à ministra da Justiça Francisca van Dunem, na tarde desta quinta-feira, 7 de janeiro: a falha na entrega da totalidade da documentação, a que o governo se tinha comprometido em outubro; as coincidências nos lapsos detetados na nota informativa enviada a Bruxelas sobre o procurador escolhido, e que todas elas iam no sentido de "insuflar" o percurso do visado, "com cuidados de filigrana", com "demasiadas coincidências para poderem ser catalogadas de lapsos"; e o facto de ter havido, ainda no processo português, uma graduação dos candidatos, quando o pressuposto era penas uma pré-seleção, sem ordenação de candidatos.

AS RESPOSTAS

Francisca van Dunem arrancou a sua intervenção com um tom sereno, ao contrário do que usou na primeira entrevista à RTP sobre o caso. Admitiu mesmo que ainda subsistem "espaços de incompreensão pública".



Van Dunem explicou depois detalhadamente o processo. E começou por explicar que o "regulamento que institui procuradoria europeia não obrigava a concurso interno para escolher candidatos", ou seja, foi uma opção do governo português fazer um processo de seleção com recurso aos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura. Acrescentou, depois, que o "parecer do júri internacional não é vinculativo" para a decisão do Conselho Europeu, citando o artigo Artº 16, nº 3 do regulamento. A não ser nos casos excecionais em que o júri entenda que o candidato não reúne os pressupostos exigidos e, nesse caso, o veto do júri é mesmo definitivo. Por fim, lembrou van Dunem, "não são Estados membros que decidem", já que a "decisão é tomada pelo conselho da UE".



A ministra relembrou ainda o processo interno: a escolha pelos conselhos superiores, a audição dos quatro candidatos (um do CS da Magistratura, três do CS do Ministério Público) pelo Parlamento, que considerou que dois que eram especialmente adequados (José Guerra e Ana Carla Almeida) e, por fim, sendo que os quatro tinham condições ara serem apresentados, a escolha, pelo governo, dos três selecionados pelo CSMP. A exclusão do candidato do SCM deveu-se ao facto de, sendo juiz desembargador, ter um currículo menos forte porque "estava longe da investigação criminal", embora tivesse trabalhado na área como juiz.

A ministra citou ainda documentação vinda do Conselho Europpeu, com os dados e a ordenação dos três selecionados pelo júri internacional, a reforçar que "o ranking indicado do painel de seleção não são vinculativos".



Quanto à polémica nota com erros posteriormente enviada, a ministra foi menos detalhada. Assumiu duas reuniões internas, uma delas a pedir uma nota explicativa para sustentar a escolha, sendo que "a nota não foi escrita naquele momento", e assumiu que "é óbvio que essa nota tem erros e que isso é mau". Mas assegurou que não houve intenção, nem sua nem dos serviços, de "autorar" algo errado.

Mas ressalvou que "a nota não é o currículo do dr. José Eduardo Guerra". A nota apenas "exprime a preferência do governo português face aos candidatos. "O diretor-geral [das políticas de Justiça] considerou-se responsável pelos erros e apresentou a sua demissão do cargo na segunda-feira e a ministra da justiça aceitou. O Ministério da Justiça enviou um pedido de retificação das inexatidões constantes da nota".

AS DÚVIDAS



As primeiras respostas da ministra deixam contudo várias dúvidas por esclarecer:



-Não fica claro porque manteve o governo como secreta a nota que enviou ao Conselho Europeu a sustentar a sua escolha. O Conselho classificou-a de facto como reservado, mas o governo tem e teve sempre, toda a liberdade para a revelar. Foi conhecida pela comunicação social. A ministra deixa claro, na sua intervenção, que não a conhecia - porque teria identificado esses erros. Mas parece estranho que tenha reunido especificamente a pedir uma nota que depois nem sequer verificou.

-O governo de facto optou por atribuir a órgãos independentes a pré-seleção dos candidatos a apresentar ao júri europeu. Mas o concurso interno tem sido alvo de inúmeras acusações de irregularidades e a ministra tem ignorado quer a queixa formal do candidato excluído (e pré-selecionado pelo CSM), quer o facto conhecido de que, por exemplo, os critérios de valoração só foram publicados depois de conhecidos os candidatos que se tinham apresentado, o que permite a suspeição de um concurso à medida e é em regra visto como um vício formal em qualquer concurso.



-Afinal, quem é o pai da nota? Houve um responsável a assumir responsabilidade política, o diretor geral das Políticas de Justiça, mas apenas política, mas os erros terão sido dos "serviços". A ministra não indicou maiores diligências sobre quem, afinal cometeu erros, ou lapso, tão cirurgicos.

-O argumento que serviu para excluir o candidato escolhido pelo CSM, o facto de ser magistrado judicial sem experiência direta em investigação, foi precisamente um dos "lapsos" valorados na nota que inflacionou o currículo de José Guerra: que apenas acompanhou como juiz o caso da UGT, e não como investigador.



A RESPONSABILIDADE



Esta foi, de facto, uma das perguntas mais colocadas pela oposição - ainda que com pontos de vista muito divergentes.



Houve quem, como Joacine Katar-Moreira, desse o tema da paternidade da nota como encerrado desde a demissão do diretor-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, no início da semana.



Ou quem, como José Manuel Pureza, quisesse ver melhor esclarecido o conhecimento da ministra e do seu gabinete sobre a nota. Para o deputado bloquista "não se compreende que não houvesse uma avaliação detalhada, quase de filigrana" da nota, ainda que aceite "de boa fé que não houve intenção de alteração dolosa" do currículo de José Guerra.



E quem, à direita, recordasse a associação da procuradora Ana Carla Almeida ao processo das golas inflamáveis que levou à demissão e investigação de um ex-secretário de Estado, José Neves, e de um seu assessor.



Foi o caso do deputado Telmo Correia. Ainda que o centrista considere que o debate não deve agora estar centrado na escolha de José Guerra, refere que esta teve "falta de senso que depois pode levar a uma teoria de suspeição". E exemplificou: "A procuradora Carla Almeida, uns dias antes, tinha determinado a investigação ao gabinete do seu colega Eduardo Cabrita no caso das golas de fumo. Quando há uma procuradora em primeiro e depois [se escolhe outro candidato], fica evidente que o governo não a quis."



O deputado do Chega, André Ventura, chegou mesmo a perguntar à governante se o facto de a procuradora "estar associada num espaço temporal muito curto a uma investigação ao governo" levou a que Eduardo Cabrita desse "indicação que deveria ser vetado ou mostrou incómodo que esta magistrada ser nomeada?"



Para Joacine Katar-Moreira, a ministra está isenta de ser responsabilizada. "A responsabilidade pelos erros já foi assumida pelo diretor-geral [José Romão] e não há muita margem de manobra por mais que se forcem margens de manobra", referiu a deputada única.



O socialista José Magalhães, que surgiu em comissão em defesa da ministra e do governo, também apontou a responsabilidade pela nota a Miguel Romão: "Tenho dificuldade em imaginar um diretor geral que se assume como mero porteiro e não toma nota dos documentos de responsabilidade sejam eles qual forem". Se o fez, rematou Magalhães recordando o comunicado de demissão do próprio Romão, "não há ponta de ética republicana".



O comunista António Filipe preferiria que o dossier sobre a paternidade da nota não fosse já encerrado e se realizasse uma "averiguação mais minuciosa", porque se não se encontrarem os responsáveis pelos erros na nota, situações semelhantes poderão voltar a ocorrer:



"Se for uma questão de dolo ou incompetência, estamos sujeitos a que qualquer dia aconteça o mesmo", concluiu António Filipe.

O "EMPOLAMENTO" ALINHADO COM COSTA



Na segunda ronda de explicações, a ministra voltou a insistir em alguns dos pontos da intervenção inicial. Voltou a defender a sua escolha, dizendo que não viu "ninguém questionar, com exceção da deputada Mónica Quintela, as capacidades do procurador José Guerra". Mas recusou comentar "o processo que correu no CSMP" e admitiu que "os lesados têm seguramente as formas adequada ao seu dispor para impugnar as decisões". É no entanto praticamente inviável, com José Guerra já nomeado, que qualquer reclamação tenha o efeito de alterar a escolha já consumada.



A ministra deixou várias críticas aos deputados e à polémica em torno do caso: "Não conheço nenhum país onde tenha havido este grau de politização e partidarização." Desvalorizou as alusões às relações familiares de José Guerra , que é também irmão do procurador que, em temos, o PS quis contactar para tentar acompanhar o caso Casa Pia no ponto em que este afectou Paulo Pedroso. "Não gosto de me envolver nestas querelas de quem é irmão de quem, quem conhece quem", indicando que "como aqui no parlamento", muitos deputados também são irmão ou se conhecem. "Pedia que não entrássemos por aí."



E foi ainda crítica do reflexo internacional desta concrovérsia, na linha do que também António Costa já fizera esta tarde. O primeiro ministro considerou que está em curso uma "campanha internacional", orquestrada pelos sociais-democras Paulo Rangel e Miguel Poiares Maduro, para prejudicar politicamente o início da presidência portuguesa da UE. O que "é gravíssimo". Francisca van Dunem não nomeou ninguém, mas também afirmou que embora haja gravidade nos erros detetados na nota do seu ministério, "a extensão da gravidade está claramente a ser empolada", com a sugestão de que terá havido uma intenção de favorecer um candidato. E que isso acontece "quando se inicia a presidência portuguesa", com o que se "pretende criar um embaraço ao governo de Portugal".



De resto, van Dunem lembrou até que quer neste, quer noutro caso, o da escolha para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, foi sua a escolha de abrir concursos, o que não era uma prática habitual: "Acabo por ser a primeira vítima desta iniciativa que tomei de fazer concursos."



A TERCEIRA FALHA



Além dos lapsos no documento enviado, van Dunem assumiu ainda ter sido "falha" sua não ter lido a nota que tinha pedido.

Esta, quando chegou ao seu gabinete, foi apenas para arquivo. Não a leu. Houve uma "falha no sentido de exigir que a nota me tivesse voltado às mãos para ver se correspondia" ao que tinha sido indicado, mas "o contexto era de pressão e urgência", com a REPER (a representação permanente de Portugal junto da UE) a pressionar "para que a nota fosse enviada naquela altura". A pressa revelou-se afinal escusada, o processo levaria ainda longos meses depois de enviada a dita nota.



Mas negou qualquer intenção nos erros na redação. Imaginar que uma ministra daria a indicação, a dois dirigentes qualificados da administração pública, para que "digam que é Procurador-Geral Adjunto [um dos erros no documento], é estupidez".