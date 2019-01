O médico do INEM que efetuava emergência médica no helicóptero estacionado no Hospital de Évora - e recusou transportar um doente por sofrer de uma indisposição, a 29 de outubro de 2017, -, esteve presente numa tourada que decorreu na praça da cidade, no mesmo dia e por volta da mesma hora. Uma reportagem fotográfica da página dedicada à tauromaquia Toureio.pt mostra António Peças no espaço entre a arena e as bancadas, debruçado sobre a vedação e assistindo a uma tourada.

Ao Observador, o médico-cirurgião havia garantido que não seria o médico oficial da corrida tauromáquica e que apenas tinha passado na Arena de Évora antes do espetáculo para emitir um parecer de segurança para falta de um médico oficial.

Por coincidência, segundo noticiou o Toureio.pt, o diretor do espaço, Marco Gomes, sofreu queimaduras enquanto tomava banho e foi assistido pela equipa médica afeta ao espetáculo, que incluía António Peças. De acordo com o site, a assistência ocorreu "alguns minutos antes do início do espetáculo", marcado para as 17h.