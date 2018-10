As autoridades já identificaram o autor da fotografia dos três homens detidos que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto que criou indignação junto das altas instâncias do País, levou os polícias a criticarem o Ministro da Administração Interna e está a ser investigada pela Inspecção-Geral da Administração Interna. Segundo o Diário de Notícias, foi um agente da PSP do Porto que tirou a fotografia que foi divulgada posteriormente no Facebook por um sindicato da polícia, sendo que o IGAI já terá a identidade do polícia.Segundo a mesma fonte, o agente será alvo de um processo crime por violação de segredo de justiça e divulgarão de imagem seu autorização. Também a PSP deve avançar com um processo disciplinar, sendo que o polícia pode mesmo correr o risco de expulsão.

Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto na passad quinta-feira à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva. Após a fuga, as autoridades policiais desencadearam uma operação de captura, alertando então que os foragidos eram considerados perigosos e estavam "potencialmente" armados. São-lhes imputados pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, em residências de idosos na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia. Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre os 65 e os 95 anos.