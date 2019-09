O Forte Velho de Santo António da Barra - a residência de verão de Salazar, onde o ditador caiu da cadeira em agosto de 1968 -, faz parte da lista de edifícios militares a alienar e que foi publicada esta sexta-feira em Diário da República.A Lei de Infraestruturas Militares (LIM) foi aprovada no final da legislatura e inclui um total de 191 prédios militares, entre eles o forte do Estoril. A alienação deste monumento tem como objetivo financiar a recuperação, manutenção e construção de instalações modernas nas bases e quartéis das Forças Armadas.O Forte de Santo António da Barra foi edificado durante o século XVII, durante o domínio espanhol. Mais tarde o forte foi usado como residência do ditador que esteve à frente do país durante mais de 30 anos. Foi naquele forte que Salazar caiu da cadeira de lona e que contribuiu para a degradação do seu estado de saúde.Serão também postos à venda o Forte do Alto do Duque - onde funcionou o Comando Operacional do Continente (COPCON) liderado por Otelo após o 25 de Abril e foi sede do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) - e o Convento de Chelas (onde está o Arquivo Geral do Exército), lembra o Diário de Notícias.