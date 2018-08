Forte chuvada cai em Castelo Branco. No distrito de Beja houve mais de 20 quedas de árvores

Apesar da onda de calor, fortes chuvadas causaram danos em duas viaturas.

Uma forte chuvada abateu-se sobre a zona de Castelo Branco, pelas 18h45 deste sábado, numa altura em que os termómetros registavam cerca de 35 graus.



Algumas pessoas que estavam nas piscinas municipais registaram o momento em vídeo.

Os responsáveis da piscina mandaram mesmo retirar todas as pessoas de dentro de água, devido à existência de trovoada.



A chuva durou cerca de 20 minutos.



Mais de 20 quedas de árvores no distrito de Beja



Mais de 20 árvores caíram em vários concelhos do distrito de Beja, sem provocar feridos, mas com duas viaturas danificadas em Serpa, revelaram a Protecção Civil e a GNR.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que as quedas de árvores aconteceram, entre as 17h45 e as 18h42, nos concelhos de Ourique, Serpa, Moura, Vidigueira, Cuba e Ferreira do Alentejo, na sequência de um período "de chuva e ventos fortes".



Segundo o CDOS, os únicos danos resultantes destas ocorrências aconteceram na cidade de Serpa, em que a árvore que caiu - alerta foi dado às 18h40 - "danificou duas viaturas e um poste da EDP".



Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR confirmou que "foram danificados dois veículos automóveis junto ao Largo Condes de Ficalho", em Serpa, devido "à queda de uma árvore de grande porte".



O CDOS assinalou também que "o maior número de quedas de árvores, cerca de 20", aconteceu na zona de Pedrógão, no concelho de Vidigueira.



Para o total destas ocorrências no distrito, foram mobilizados cerca de 30 operacionais, apoiados por mais de uma dezena de viaturas, dos bombeiros, GNR e EDP.