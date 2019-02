O Grupo de Operações Especiais enviado à Venezuela para proteger a embaixada portuguesa foi impedida de entrar no país e já terá voltado a Lisboa.

O Grupo de Operações Especiais da PSP enviada à Venezuela para proteger a embaixada portuguesa foi impedida de entrar no país. De acordo com a RTP, as autoridades não deixaram descarregar as malas diplomáticas carregadas com equipamento para a operação, travando as forças da PSP à chegada a solo venezuelano.



Em resposta aos incidentes na Venezuela, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, referiu à Antena 1 que "não há qualquer comentário a fazer".



O Falcon 50 da Força Aérea portuguesa que transportava oito membros das forças especiais da PSP aterrou na tarde de domingo numa base próxima de Caracas, capital venezuelana, mas terá voltado a Lisboa ainda durante esta segunda-feira. Os operacionais do GOE estiveram 12 horas em negociações diplomáticas mas as autoridades venezuelanas foram intrasigentes.



Segundo apurou o canal televisivo, as malas diplomáticas continham armas, capacetes, coletes à prova de bala e outros equipamentos.