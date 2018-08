Forças armadas perderam quase 19% dos efetivos

Hoje em dia, terão pouco mais de 28.646 homens e mulheres, um número inferior à meta.

Nos últimos 20 anos, as Forças Armadas perderam 18,6% efectivos. Hoje em dia, terão pouco mais de 28.646 homens e mulheres, um número inferior à meta definida pelo Governo (30 a 32 mil efectivos).



Estes números foram veiculados pelo Ministério da Defesa ao jornal Público deste sábado. Para o antigo membro da comissão parlamentar da NATO, Ângelo Correia, estes números revelam que existe um défice de "três mil efectivos no Exército, 600 na Marinha e outro tanto na Força Aérea".



De acordo com o Público, não há previsão de um aumento de efectivos brevemente. Desde há três anos nenhum dos três ramos conseguiu preencher as vagas abertas - e tem vindo a diminuir 1336 militares em regime de voluntariado ou contratação.