O avião vinha de Amesterdão com 149 pessoas a bordo e sofreu uma despressurização. É a segunda aeronave que é ajudada pela FAP em dois dias.

A Força Aérea Portuguesa ajudou hoje mais um avião a aterrar de emergência, agora no aeroporto de Faro. A notícia foi avançada via Twitter por João Gomes Cravinho, ministro da Defesa. "Nova emergência e novamente os F-16 da FAP acompanharam", escreveu.



O avião partiu de Amesterdão e tinha 149 pessoas a bordo. Foi obrigado a aterrar devido a uma despressurização. "É muito raro ter 2 emergências em 2 dias, mas a FAP estava preparada", escreveu o ministro.





Nova emergência e novamente os F-16 da FAP acompanharam. Um vôo comercial do Funchal para Amesterdão, com 149 pessoas a bordo, sofreu hoje uma despressurização e aterrou em segurança no aeroporto de Faro. É muito raro ter 2 emergências em 2 dias, mas a FAP estava preparada. — João Cravinho (@JoaoCravinho) 12 de novembro de 2018

A companhia aérea Air Astana disse hoje que informações iniciais apontam para que problemas nos eixos do controlo tenham estado na

A "aeronave apresentava desvios de estabilidade do eixo longitudinal ('roll-axis', no original)", segundo as indicações iniciais, disse fonte oficial da companhia do Cazaquistão, em resposta à agência Lusa.



No domingo, um avião da Air Astana, que descolou de Alverca às 13:21 e que declarou emergência, esteve algum tempo a sobrevoar a região a norte de Lisboa e o Alentejo, numa trajectória irregular, antes de ter sido tomada a decisão de o Embraer da companhia do Cazaquistão aterrar no aeroporto de Beja, o que aconteceu às 15:28, à terceira tentativa.



Duas pessoas ficaram feridas mas já receberam alta. Ao contrário do avião que aterrou hoje em Faro, com 149 pessoas, o que chegou a Beja tinha seis tripulantes a bordo.