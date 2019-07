A administração da ULS, presidida pela médica Isabel Coelho Antunes, esclarece ainda que "durante meia hora desceu a temperatura de um dos frigoríficos científicos e a sonda não sinalizou o erro para os telemóveis que lhes estão adstritos, nem para a central"."Passado esta meia hora voltou tudo à normalidade e a sonda funciona agora perfeitamente, não se tendo conseguido detetar a causa do problema", conclui a nota.Segundo o Jornal de Notícias (JN) de hoje, a ULS da Guarda "deitou para o lixo 20 mil euros em medicamentos devido a uma avaria, detetada tardiamente, num dos frigoríficos da farmácia" do hospital da cidade.O episódio ocorreu no final do mês de junho, de acordo com a notícia do JN.A ULS da Guarda gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção) e também 13 centros de saúde e uma unidade de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.