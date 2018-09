O alegado sequestrador da menina de sete anos foi capturado esta terça-feira por uma equipa de intervenção rápida da PSP.



O alegado sequestrador da menina de sete anos que esteve desaparecida durante várias horas no Seixal foi capturado esta manhã.



O homem, suspeito de ter agredido, abusado e sequestrado a menina foi capturado por uma equipa de intervenção rápida da PSP. Foi visto por um cidadão que avisou as autoridades.



Uma criança foi raptada num parque infantil na Amora, Seixal, durante a tarde deste sábado, dia 1, e encontrada a cerca de um quilómetro e meio do local original do desaparecimento na madrugada de domingo.



O homem era visto muitas vezes alcoolizado junto ao parque infantil, que é frequentado por dezenas de crianças, segundo o Correio da Manhã.



O suspeito vai ser entregue à PJ, polícia criminal responsável pela investigação, e será presente na quarta-feira a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Seixal.



O homem estava a ser procurado depois de populares terem feito a sua descrição às autoridades. Segundo a PSP de Setúbal, o desaparecimento da menina foi comunicado pela mãe às 18:15 de sábado e já perto das 05:00 de domingo a esquadra Cruz de Pau recebeu o telefonema de um popular que tinha encontrado a criança.



A menina foi levada para a esquadra e o caso foi entregue à Polícia Judiciária.