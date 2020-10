Mulher morta pelo filho: relatório aponta o dedo à Santa Casa de Lisboa A Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica ( EARHVD) divulgou o seu sétimo relatório com um caso real ocorrido a 25 de março de 2017 envolvendo uma mulher (a vítima) de 79 anos e o seu filho (o agressor) de 46 anos.

Num dia de 2017, A., de 51 anos, foi à janela pedir socorro, porque o marido a estava a agredir com um bastão extensível. Mas de nada serviu: B., de 50 anos, matou a mulher com quem casara em 1992. Sentou-se no sofá e telefonou ao filho, relatando que tinha acabado de lhe matar a mãe; o segundo telefonema foi para o 112. Ficou à espera do INEM e da GNR.Segundo o relatório sobre o caso da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD), nos últimos anos de vida (2014 - 2017) A. esteve presente em 45 consultas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), em que se queixou de perturbações depressivas, do sono, e reação aguda ao stress. Porém, não há qualquer registo sobre a situação em casa, de violência verbal e de conflito, de A. nessas consultas. "Não existe, contudo, qualquer registo quanto às possíveis causas da referida sintomatologia que, sabemos agora, acompanhou o período em que o conflito conjugal e familiar se foi agudizando, podendo este explicá-la", indica o relatório.O relatório frisa que os serviços de saúde encontram-se "numa situação privilegiada para conhecerem e detetarem precocemente sinais de mal-estar, disfuncionalidade e conflito nas relações familiares e de intimidade".A EARHVD destaca que A. e B. "partilhavam a mesma habitação mas viviam em solidão". "Tratava-se, pois, de uma relação conjugal disfuncional, de permanente conflito, num ambiente de constante tensão e agressividade, e de ausência de comunicação", indica o relatório. "O conflito psicológico persistente, a instabilidade emocional e o isolamento social, que eram notórios, constituíam fatores de risco da iminência de violência física grave.""Apesar desse ambiente conjugal, nunca haviam ocorrido agressões físicas, sendo que as discussões atingiam, por vezes, níveis de agressividade verbal elevados, com preponderância de A., que dirigia ao marido, entre outras, expressões 'tu não vales nada', 'nunca devia ter casado contigo', 'vieste da pobreza' e 'devias suicidar-te como o teu irmão' (sendo que um dos irmãos de B. se havia suicidado anos antes)", indica o relatório. A equipa destaca que, mesmo que nunca se tivessem registado agressões físicas, tal não atribui ao homicídio uma natureza impulsiva, nem diminui a gravidade do crime.No dia antes do homicídio, o marido tinha ido ter com a mulher à casa da mãe desta, onde ela tinha passado dez dias. A. aceitou acompanhar o marido até casa, e nessa noite dormiram em quartos separados. No dia seguinte, discutiram e ocorreu o crime.O homicida foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão.