Fogos em Aveiro obrigam ao corte de três estradas. A1, IC2 e A25 impedidas ao trânsito

A A1, A25 e o IC2 encontram-se cortadas esta sexta-feira devido a vários incêndios que se mantêm ativos no distrito de Aveiro. Os concelhos mais afetados são Águeda e Albergaria-a-Velha.





Segundo fonte oficial do CDOS de Aveiro, a A1 encontra-se cortada nos dois sentidos entre os nós de Aveiro Sul e de Albergaria.No caso da A25 esta encontra-se impedida ao trânsito no Nó de Angeja Carvoeiro. O IC2 foi também cortado pelo mesmo motivo no Nó Albergaria - Águeda.De acordo com a página oficial da Proteção Civil , estão mais de 600 os bombeiros, apoiados por mais de 200 viaturas, a combater vários fogos que deflagram no distrito de Aveiro.

Em atualização