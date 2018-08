Vinte e quatro pessoas ficaram feridas durante a madrugada desta segunda-feira no incêndio que lavra desde sexta-feira no concelho de Monchique e que já obrigou a evacuar diversas localidades e pelo menos uma unidade hoteleira.

Fonte da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) explicou que um dos feridos, uma senhora de 72 anos, estava em estado grave e teve de ser transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo Manuel Cordeiro, adjunto de operações nacional da ANPC, até às 05h45 o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha registado 64 ocorrências, com 40 pessoas assistidas (12 civis e 28 agentes da protecção civil).











Ao início da manhã, segundo o mesmo responsável, o incêndio progredia em duas frentes: uma em direcção a Caldas de Monchique, Podalgais e Vale do Boi e outra a avançar em direcção à freguesia de São Marcos da Serra.

O responsável da ANPC disse ainda que houve durante a "noite várias projecções" deste incêndio, sobretudo em Caldas de Monchique, e que as chamas obrigaram a evacuar as localidades de Caldas de Monchique, Rasmalho, Monchicão, Barranco do Banho e Montinho. Manuel Cordeiro sublinhou ainda o "importante papel" do pelotão de militares no apoio à GNR na evacuação destes aglomerados populacionais.

Pelas 08h00, estavam no terreno 1.072 operacionais, apoiados por 324 viaturas e e três meios aéreos. No total, a Protecção Civil registava 12 ocorrências (2 em curso, duas em resolução e oito em fase de conclusão), que mobilizavam 1458 bombeiros, 444 meios terrestres e 3 meios aéreos.



Com Lusa