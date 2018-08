Segundo o presidente da autarquia, durante a manhã, o combate "estava a evoluir favoravelmente", mas as circunstâncias alteraram-se durante a tarde.

O incêndio que há mais de 24 horas lavra na Serra de Monchique agravou-se durante a tarde deste sábado, obrigando à deslocação de mais uma centena de habitantes. Os últimos números da operação foram revelados no briefing da noite da Protecção Civil.



O comandante das operações de socorro, Belo Costa, revelou ainda aos jornalistas que umas das duas frentes do fogo estava para já dominada, mas que outra está "muito ativa". Além disso, as autoridades explicaram ainda que começou a chover em Monchique, mas não na zona dos incêndios.



"Esperamos que durante a noite todas estas situações se vão conseguir resolver, na medida que haverá algum aumento da humidade, o que é um factor nosso aliado. Eventualmente aquele que deverá ser mais difícil de resolver será o de Monchique", comentou.

Segundo o presidente da autarquia, durante a manhã, o combate "estava a evoluir favoravelmente", mas as circunstâncias alteraram-se durante a tarde, com as altas temperaturas e o aumento da intensidade do vento, o que está a dificultar as operações de combate.



Às 19h00, o incêndio, que deflagrou às 13h30 de sexta-feira, continuava a ser combatido por 719 operacionais, apoiados por 193 viaturas e sete meios aéreos.



Na sexta-feira, as autoridades procederam, por precaução, à retirada de alguma população de zonas afectadas pelo incêndio, primeiro no sítio das Taipas, e depois, ao início da madrugada de hoje na Foz do Carvalhoso.

O incêndio já consumiu uma área de cerca de mil hectares e há ainda zonas inacessíveis a meios terrestres. Face à dimensão do incêndio, o Plano Municipal de Emergência de Monchique foi activado.



Às 19h55 deste sábado, a Protecção Civil tinha 41 ocorrências, que estavam a ser combatidas por 1987 operacionais, com a ajuda de 545 veículos e 14 meios aéreos. Além de Monchique, o distrito de Santarém também preocupa, ocupando já 557 homens no combate às chamas.



