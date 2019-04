O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios de Pedrógão Grande foi chumbado, em janeiro deste ano, por ignorar o incêndio devastador de 2017, que matou 66 pessoas e feriu mais de 250. Ao todo, o relatório do Instituto da Conservação da Natureza e Floresta (ICNF) aponta 14 falhas para a explicar o parecer negativo. A mais importante, segundo a TSF, é a ausência de qualquer referência à área ardida no verão de há dois anos.

"A análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais é desenvolvida com os dados de ocorrências e área ardida no período de 2005-2015, sem utilizar os dados de 2016 e 2017", diz o ICNF no documento, tornado público pela referida rádio, onde se reitera que o plano municipal de Pedrógão "não faz, ao nível da ocupação e uso do solo, uma análise real aos constrangimentos verificados e que permitiram a devastação do incêndio de junho de 2017, como, por exemplo, a falta de implementação de prevenção estrutural e a total falta de gestão florestal nos povoamentos de produção e a consequente acumulação de carga combustível na floresta".

O relatório do ICNF destaca ainda a falta de referência às condições meteorológicas associadas aos grandes incêndios, mapas de perigosidade e risco feitos com dados desatualizados, referentes a 2007, mapas com "desconformidades" em pontos como os limites das freguesias, identificação dos concelhos limítrofes e um mapa hidrográfico sem as albufeiras existentes. O Instituto da Conservação da Natureza e Floresta explicou que a própria cartografia do concelho está desatualizada, baseando-se numa Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) da Direção-Geral do Território também com data de 2007. Desde essa altura, a mesma já foi atualizada duas vezes, a última das quais em 2015.

Segundo a TSF, há oito anos que Pedrógão não tem plano contra incêndios e o mesmo já foi chumbado dias vezes: antes do parecer negativo de janeiro neste ano, o documento recebera a mesma decisão em 2015.

O autor do relatório encomendado pelo Governo sobre o incêndio de Pedrógão Grande, Xavier Viegas, defende que a Câmara não aprendeu nada com a tragédia. "A autarquia perdeu o tino e certamente não foi por falta de dinheiro que não se fez um trabalho melhor", disse o especialista à referida rádio.

Para a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, o plano municipal é "totalmente obsoleto" e que com "tantos erros e falhas" só se pode concluir que é resultado do "descaso" da autarquia.