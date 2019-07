Fogo de Vila de Rei com 25 km mantém-se ativo. Dois fogos dominados

comandante operacional do agrupamento distrital do centro-sul da Proteção Civil, é o fogo que emprega mais efetivos. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas - o mesmo balanço do último briefing.

Os feridos ligeiros já terão regressado a casa, de acordo com a responsável do INEM. Só um ferido grave, um civil, que se mantém no Hospital de São José se encontra hospitalizado.

Às 8h30, são esperados os primeiros meios aéreos no terreno: quatro aviões Fireboss, dois Canadairs, e dois helicópetros de combate inicial que serão aplicados em ataque ampliado. São oito meios aéreos mais um de coordenação, informou Belo Costa.



60% da área do fogo de Vila de Rei está dominada, mas trata-se de um fogo com 25 quilómetros, "uma largura significativa", segundo Belo Costa. A cabeça deste incêndio está no concelho de Mação.



Espera-se um "dia difícil" de combate, com intensificação do vento a partir das 10 horas, assinala o comandante.



Não se registaram falhas na comunicação SIRESP, mas na monitorização permanente da rede, percebeu-se que com a quantidade de meios em trabalho era necessário garantir que nada ia acontecer e a cobertura de rede foi reforçada. Posicionou-se veículo com antena SIRESP junto ao posto de comando, mas este não chegou a ser usado.



Belo Costa indicou que as causas do incêndio não são a prioridade nem cabem sob a alçada da Proteção Civil e que a possibilidade de fogo posto será considerada pelas autoridades competentes. "Muitas ignições a começar ao mesmo tempo é um facto", frisou o comandante.



Durante a noite, várias pessoas foram deslocadas para fora das suas habitações, mas conforme a situação foi normalizada, estas voltaram. Não há registo de casas completamente ardidas.



No distrito de Castelo Branco, há 1600 operacionais no ativo.



A estrada nacional 348, entre Vila de Rei e Mação, encontra-se cortada.