Uma das duas frentes do incêndio de Monchique já foi dominada, e outra continua a lavrar - 20% em zona inacessível a meios terrestres. Este incêndio teve "um desenvolvimento explosivo" e lavra numa zona florestal num vale encaixado, indicou o comandante distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, Vaz Pinto, no último briefing aos jornalistas.

Por agora, a previsão meteorológica prevista é favorável, mas as temperaturas vão agravar-se no início da tarde: sentir-se-á um aumento da força das rajadas de vento para norte. A temperatura prevista é de 46ºC, com sensação térmica de 50ºC.

A frente do incêndio que foi dominada é a norte. Outra, que continua activa, lavra numa parte de terreno inacessível a meios terrestres: o combate está a ser feito por meios aéreos.

No combate a este incêndio, estão envolvidos 710 operacionais, auxiliados por 181 veículos e 11 meios aéreos – entre estes últimos, um avião de reconhecimento e avaliação do perímetro.



Até agora, foram afectados cerca de mil hectares, mas nenhuma habitação. Além da evacuação de duas aldeias decorrida ontem, não foi necessário deslocar mais pessoas. As nove pessoas que ficaram feridas (oito bombeiros e um elemento de uma empresa de combate a fogos) já estão restabelecidas.



As autoridades consideram que não há necessidade de reforçar meios.