Foge da prisão e mostra vida em discotecas no Facebook

Jaime José Maia fugiu do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira há quase quatro meses. Durante esse tempo, tem revelado a sua vida - feita de festas em discotecas - nas redes sociais. De acordo com o Jornal de Notícias, nas últimas semanas publicou várias fotografias e vídeos no Facebook – inclusive um direto numa discoteca.

O recluso de 30 anos não regressou a Paços de Ferreira no dia 23 de abril, depois de ter recebido licença para passar uns dias em casa, na Gafanha da Nazaré. Jaime já tinha feito dez saídas de curta duração e todas tinham corrido bem.









O homem foi condenado a onze anos e sete meses de prisão, por crimes de roubo e sequestro. Estava preso desde 2007, e como foi condenado noutros processos, o tempo de pena foi aumentado.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não sabe onde se encontra o recluso mas recentemente, Jaime publicou na sua página do Facebook, autodenominada "Bandido Street Cigano Cigano". No dia 20 de julho, Jaime publicou uma fotografia numa discoteca com a legenda: "agora mesmo no Algarve a gozar" e no último sábado, 10 de agosto, transmitiu um vídeo em direto, com quase três minutos, também numa discoteca.