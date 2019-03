Luís Filipe Vieira registou mais valia de 8 milhões de euros e Fisco notificou-o a pagar 1,6 milhões de IRS adicional. O dirigente benfiquista pagou o montante, mas contestou o valor.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ganhou um processo contra o Fisco. Estado vê-se obrigado pelo Tribunal a devolver 1,6 milhões de euros com juros por uma liquidação adicional de IRS cobrada indevidamente.



Luís Filipe Vieira registou no IRS de 2010 uma mais valia de 8 milhões de euros com a venda de um conjunto de ações. O Fisco notificou-o a pagar 1,6 milhões de IRS adicional pelo ganho realizado, aplicando-lhe a taxa de 20% sobre a mais-valia. O dirigente benfiquista pagou o montante, mas contestou o valor junto dos serviços do Fisco, que não lhe deram razão.



