Casas para famílias carenciadas em Paço de Sousa, Penafiel, foram sujeitas ao pagamento de AIMI.

A Fábrica da Igreja Paroquial de Paço de Sousa, em Penafiel, onde se situam 12 casas para famílias carenciadas, foi sujeita ao adicional ao imposto municipal sobre imóveis (AIMI). O imposto recai em imóveis de valor igual ou superior a 600 mil euros, e para chegar a esse número, as Finanças adicionaram às 12 casas as salas de catequese e a casa paroquial, que estavam isentas do pagamento de IMI.



No início de Outubro, as Finanças também penhoraram 1.300 euros da conta bancária da paróquia devido à falta do pagamento do AIMI em 2017.



Contudo, os responsáveis dizem que não pagarão o AIMI este ano e que levarão o caso a tribunal. Em Agosto de 2016, as casas dos pobres, o mosteiro, os claustros com salas de catequese, o adro e a casa paroquial tiveram quer pagar IMI pela primeira vez.