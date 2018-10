A produção cinematográfica vai fechar algumas ruas da capital no sábado e no domingo.

Tinha planeado dar um passeio pela baixa lisboeta no fim-de-semana? Então o seu passeio pode aparecer num filme, mais propriamente num filme de Bollywood.



A Câmara Municipal de Lisboa informou esta sexta-feira que vão decorrer as filmagens de uma "mega-produção" cinematográfica do indiano Dhimant Radia, residente em Portugal há dezassete anos e que devido à filmagem do filme de acção vai haver condicionamentos na capital.



Segundo a autarquia, "a cidade de Lisboa volta a ser palco de um novo projeto cinematográfico dos estúdios indianos de Bollywood", o que vai implicar cortes nalgumas artérias da capital do país. Veja abaixo as zonas directamente afectadas.



20 de Outubro (sábado)





Praça do Comércio, entre as 9h30 e as 15h30. Vai dar-se uma interrupção total da circulação na Rua do Ouro, Rua do Comércio, Rua de São Julião e Rua da Conceição.

Ribeira das Naus, entre as 13h00 e as 15h30, com a interrupção total da circulação entre o Largo do Corpo Santo e a Rua dos Arameiros a partir das 14h40.

A circulação no Ascensor da Bica vai estar condicionada entre as 14h30 e as 17h30.

A circulação vai estar totalmente interrompida entre as 7h30 e as 19hh00 na Rua Marechal Saldanha e Rua do Almada;

Não será possível também circular na Rua da Hera, Travessa da Condessa do Rio, Travessa de Santa Catarina entre as 13h00 e as 14h30;

E entre as 14h30 e as 18h00 a circulação estará interdita no Largo do Calhariz, Rua da Bica, Rua da Rosa, Rua Luz Soriano e Calçada do Combro;

A circulação no Ascensor da Bica vai estar condicionada entre as 15h30 e as 17h30.