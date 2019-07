Daniel Nunes, um licenciado em Cultura e Comunicação. A 6 de janeiro de 2017, Pedro Costa, que estava com o empreendedorismo em São Domingos de Benfica, contratou o amigo durante um ano por 15 mil euros para "a execução de diversas atividades" desse pelouro.





. Desta vez, o contrato tinha a duração de seis meses - primeiro semestre de 2018 - e um salário de 1.300 euros.

de 1.300 euros e para justificar "serviços de assessoria nos domínios do espaço público e dos equipamentos urbanos".



Contactado pela SÁBADO, Pedro Costa recusa ser difícil justificar as contrações de Daniel Nunes (mais à frente na conversa admitirá outras) e diz-se "confortável" na sua posiçáo. Diz que Daniel Nunes foi contratado "mas não foi por ser meu amigo" e que o cargo "era de confianaça".



E o que fez exatamente Daniel Nunes na junta? "Era um trabalho de gestão de projetos". Por exemplo? "Eventos de Natal, ações de formação de empreendedorismo e o projeto de revitalização do mercado".



Quanto a Campo de Ourique, Pedro Costa discorda que seja mais gritante o contraste entre um licenciado em comunicação e cultura e a higiene urbana. Diz que Daniel Nunes foi contratado "não apenas para isso". Mas o contrato fala apenas em higiene urbana. "Apenas? Admito que sim".



O que fez Daniel Nunes como assessor de higiene urbana? "Grande parte do trabalho deste pelouro é verificar no terreno a limpeza das ruas. Andar na rua a ver o que está limpo e o que não está. Eu não consigo dedicar-me a isso a 100 por cento, até porque tenho outros pelouros."



Pedro Costa diz ainda que o amigo desenvolveu ações de sensibilização de higiene urbana junto dos fregueses. E que o contrato ainda se mantém, mas não sabe se foram renovações automáticas do primeiro celebrado.



A SÁBADO perguntou-lhe finalmente se contratou mais amigos para as juntas onde esteve. Pedro Costa falou em Hugo Vieira da Silva ("não é relacionado com o ministro") para a junta de São Domingos de Benfica também para "o acompanhamento de projetos". Pedro Costa diz que o conheceu "na Juventude Socialista".



Outro amigo contratado, que diz ser mais recente, é Bruno Rodrigues para a junta de Campo de Ourique. Admite ser militante do PS, mas que não o conheceu "nesse contexto de partido".



