Uma mulher de 47 ficou esta quinta-feira fechada durante mais de seis horas numa casa de banho do Centro de Saúde de Cantanhede, no distrito de Coimbra, por suspeita de estar infetada pelo novo coronavírus.De acordo com o Diário As Beiras , a empresária tinha viajado esta quarta-feira do norte de Itália, onde esteve durante seis dias, para Portugal, com o marido e o filho, de 16 anos. Por sentir febre, contactou as autoridades que a encaminharam para o centro de saúde local. Após chegar ao estabelecimento de saúde de Cantanhede, pelas 9h30, foi fechada na casa de banho até por volta das 16h00, com poucas explicações e sendo-lhe dado apenas um iogurte e bolachas, avança o jornal regional. Foi informada de que poderia ir para casa sem ser submetida a análises, pois não haveria autorização da Direção-Geral de Saúde (DGS) para as fazer.