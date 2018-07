Inspectores estão nos recintos para controlar facturação, bilhetes e cachês dos artistas.



A Autoridade Tributária estará a levar a cabo uma operação de fiscalização aos principais festivais de verão, investigando facturação das zonas de alimentação e bebidas, as bilheteiras e o pagamento aos artistas



A Inspecção-Geral de Finanças (IGF) tem identificado, nos últimos anos, vários indícios de irregularidades na área artística e dos espectáculos, em particular nos mais de 100 festivais que ocorrem por ano em Portugal, lembra o Jornal de Notícias, que noticia a operação de investigação este domingo.



Segundo o jornal, a IGF solicitou à Autoridade Tributária um reforço da fiscalização no sector, considerado propenso à ocorrência de fraudes fiscais através de esquemas paralelos de facturação de bebidas e alimentação e pagamentos não declarados aos artistas.



Segundo o relatório do IGF no triénio 2011/13, registou-se um volume de negócios de 1.468 milhões de euros no sector dos espectáculos, mas a receita de IRC ficou pelos 21 milhões.



Uma das formas de actuação passa por alertar todos os operadores económicos que vão trabalhar no interior dos recintos de que haverá inspectores no terreno, informação confirmada pela SÁBADO junto de empresa presente em diversos festivais nacionais em 2018.