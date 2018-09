Festa do Pontal do PSD começou com um jogo de futebol

O novo formato inclui um jogo de futebol entre dirigentes nacionais, locais e autarcas. Rui Rio jogou como médio-ofensivo, a número 7.

A Festa do Pontal do PSD realiza-se este sábado no Algarve, com um novo formato, que inclui um jogo de futebol entre dirigentes nacionais, locais e autarcas, e intervenções políticas breves.



A Festa do Pontal do PSD muda-se do tradicional calçadão da Quarteira, onde se realizou nos últimos anos, para Loulé, e pretende regressar ao espírito original deste convívio, com a direcção-nacional a "dispensar" os autocarros que habitualmente levavam militantes de todo o país ao Algarve a meio de Agosto.



As intervenções políticas estão marcadas para as 16:30 na Fonte Filipe, em Querença: depois do presidente da concelhia de Loulé, Rui Cristina, do presidente da JSD Algarve, Carlos Martins, do deputado algarvio Cristóvão Norte, do presidente da distrital de Faro, David Santos, falará Rui Rio.



Fonte social-democrata disse à Lusa que a intervenção do presidente do partido não deverá ultrapassar os 30 minutos e será "apropriada a uma festa de convívio com militantes", não sendo de esperar que Rio c na Festa do Pontal as prioridades do partido para o próximo ano político.



Apesar de esta ser a sua primeira intervenção política de fundo depois das férias de verão, a mesma fonte salienta que Rui Rio sempre rejeitou o conceito de rentrée, não querendo utilizar essa expressão nem para designar o discurso que fará es6te sábado nem o de encerramento da Universidade de Verão do partido, a 9 de Setembro em Castelo de Vide (Portalegre).



Mas a "festa de verão social-democrata do Algarve" começou logo pela manhã, a partir das 10:00, com um torneio de futebol de 7, entre quatro equipas: autarcas, dirigentes nacionais e locais e membros do Conselho Estratégico Nacional.



Na equipa da direcção, Rui Rio jogou como médio-ofensivo, a número 7 - o mesmo usado pelo destacado futebolista português Cristiano Ronaldo - enquanto o vogal da direcção Maló de Abreu foi o guarda-redes, replicando a posição do seu irmão, João Maló, na Académica na década de 60.



O secretário-geral José Silvano, o líder parlamentar Fernando Negrão, o vice-presidente Morais Sarmento e os antigos governantes Miguel Poiares Maduro e Carlos Moedas fizeram também parte da equipa da direcção, que inclui uma mulher, a vogal da Comissão Política Nacional Cláudia André.



Destaque na equipa do Conselho Estratégico Nacional para o "guarda-redes" David Justino, que é também vice-presidente do partido, e na dos autarcas de Salvador Malheiro, outro "vice" do PSD, e do presidente da concelhia e distrital do Porto Alberto Machado.



Em seguida, está previsto um almoço-convívio ao ar livre, com momentos de animação musical popular, com a sessão de boas-vindas a cargo da Presidente da União de Freguesias Querença-Tôr-Benafim, Margarida Correia.



Foi com o anterior líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que a Festa do Pontal retomou a tradição de contar com a presença do presidente do partido, depois de a sua antecessora Manuela Ferreira Leite não ter estado nas duas edições que se realizaram no seu mandato.



Esta festa começou com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro, em 29 de Agosto de 1976, num pinhal na zona do Pontal, próxima do aeroporto de Faro e que deu nome ao encontro, e ao longo dos anos já se realizou em diversos locais no Algarve, e contou com líderes como Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Filipe Menezes e Marques Mendes.