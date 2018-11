Em declarações sobre o escândalo das falsas presenças do secretário-geral do PSD em sessões plenárias na Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues defendeu que a solução para este tipo de casos não passa por eliminar procedimentos técnicos na AR, mas sim banir "procedimentos lesivos da credibilidade de qualquer deputado, dos grupos parlamentares, e consequentemente, da democracia representativa".

O presidente da AR respondia a questões do Expresso sobre o caso José Silvano, deputado a quem deixou de forma indirecta várias críticas que mostram o mal-estar do próprio em relação à situação com o secretário-geral do PSD.

Ferro Rodrigues aproveitou ainda para recordar que a responsabilidade individual que cada eleito tem para com os seus eleitores. "Cada deputado é fundamentalmente responsável perante aqueles que o elegeram e perante os grupos parlamentares de que fazem parte".





Relativamente a uma maior intervenção da sua parte ou do Parlamento no caso das falsas presenças na AR, a segunda figura de Estado relembra que os deputados são "titulares de um órgão de soberania", explicando que o "o presidente da Assembleia da República tem poderes de inquérito e poderes disciplinares em relação aos funcionários parlamentares, mas não os tem sobre os deputados".

O Expresso noticiou no sábado passado que Silvano não faltou a nenhuma das 13 reuniões plenárias realizadas em Outubro, apesar de pelo menos um dos dias das mesmas ter estado ausente do Parlamento. Mais tarde, foi revelado que alguém registou a sua presença no início da sessão, um pouco depois das 15h, apesar de o deputado estar com Rui Rio no distrito de Vila Real, em campanha, no dia 18 de Outubro.

Na sexta-feira, a deputada Emília Cerqueira assumiu que registou a presença do secretário-geral do PSD na AR, embora tenha admitido que tê-lo-á feito "sem querer".

No Parlamento, a validação de presenças dos deputados são efectuadas através do login de cada um num dos computadores das salas que recebem as sessões plenárias. É necessário uma password "pessoal e intransmissível" para aceder ao sistema.





