Falta de holofote impediu aterragem de heli para ferido grave

O ferido mais grave do incêndio de Vila de Rei, que ainda está a lavrar, teve que esperar quatro horas até ser colocado no helicóptero do INEM. O helicóptero que estava em Santa Comba Dão foi acionado cerca das 22h59 de sábado, o dia em que o incêndio deflagrou. Mas não conseguiu aterrar devido ao fumo e à falta de visibilidade, indica o Jornal de Notícias.

O helicóptero tentou mais tarde aterrar no aeródromo das Moitas em Proença-a-Nova, sem sucesso novamente devido à falta de luz, pelo que voltou à base.