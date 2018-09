A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) reiterou esta quarta-feira que vai realizar uma greve entre 1 e 4 de Outubro caso a reunião com o Ministério da Educação sobre contagem do tempo de serviço, prevista para sexta-feira, seja inconclusiva.Esta é uma das acções de luta divulgadas hoje pelo secretário-geral da Fenprof durante o Encontro Nacional de Quadros Sindicais onde esta a ser analisada e será aprovada uma moção a entregar no gabinete do primeiro-ministro.Mário Nogueira disse ainda que a 5 de Outubro, Dia Mundial dos Professores, será realizada uma manifestação em Lisboa."O compromisso que, se a negociação correr mal na próxima sexta-feira, passa por dinamizar os plenários que serão realizados em todas as escolas na abertura do ano lectivo, distribuir aos pais e encarregados de educação um texto explicando por que lutam os professores, garantir uma grande greve na semana de 1 a 4 de Outubro e uma manifestação enormíssima a 5 de Outubro", explicou.Para sexta-feira está marcada uma reunião entre os sindicatos e o Ministério da Educação para negociar a contagem do tempo de serviço dos professores e a Fenprof reivindica a contagem de nove anos, quatro meses e dois dias, mas o Governo já disse que não orçamento para acomodar esta exigência.