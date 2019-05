Mário Nogueira diz que o primeiro-ministro de debitar "um chorrilho de mentiras" e que está a tentar virar a sociedade contra os professores.

Mário Nogueira, o secretário-geral da Fenprof, acusou o primeiro-ministro António Costa de mentir aos portugueses e de tentar virar os portugueses contra os professores. Em resposta à entrevista dada pelo primeiro-misnitro esta segunda-feira à TVI, o representante do maior sindicato de professores disse ainda que existe uma iniquidade entre o tratamento dado aos professores continentais e aos insulares, afirmando que esta situação é anticonsticuional.



Em entrevista à TVI, na qual Rui Rio e Assunção Cristas, respetivamente líderes do PSD e do CDS, não participaram apesar de terem sido convidados, o primeiro-ministro foi questionado sobre se apresenta a demissão do Governo caso a legislação dos professores seja aprovada com a o travão financeiro e fez tabu: "Aguardo pela votação final global do diploma que venha a ser aprovado".



Mário Nogueira acusou o primeiro-ministro de fazer chantagem com os professores como já tinha feito na mesa de negociações. O Governo incorreu "numa farsa negocial desde a primeira hora já que manteve sempre uma postura de total intransigência, levando sempre para a mesa de negociações uma posição chantagista: ou aceitam isto ou não levam nada".



O secretário-geral da Fenprof diz ainda que o primeiro-minsitro e o Governo têm estado a fazer uma campanha de intoxicação da opinião pública contra os professores há mais de um ano através de "um chorrilho de mentiras" sobre aquela classe profissional.



Diferenciação entre professores continentais e insulares

Nogueira comentou ainda a afirmação do primeiro-minsitro que disse não poder promover a iniquidade entre professores e restantes funcionários públicos. "Recordamos que se há quebra de equidade é entre os professores que dão aulas no continente e os que dão aulas na Madeira e nos Açores."



Os governos regionais da Madeira e dos Açores aprovaram o descongelamento total das carreiras dos docentes, ao contrário do que aconteceu com o Governo central. "Esta discriminação é claramente inconstitucional", acusa o secretário-geral que se apresentou com um crachá branco na lapela onde se podia ler a vermelho "9A4M2D" (sigla para "9 anos, 4 meses e 2 dias", o tempo que os professores querem ver contar para o descongelamento das carreiras).

Mário Nogueira diz ainda que durante a entrevista falou de duas propostas que tinham sido apresentadas aos professores - a de aceitar o descongelamento das carreiras igual à de todos os funcionários públicos ou aceitar o Decreto Lei 36 de 2019 que se refere ao descongelamento da carreira dos professores . Mas ambos estes decreto-lei "eliminam mais de seis anos de tempo de serviço". "O Governo quer que professores aceitem roubo de seis anos e meio, mas que possam escolher esse roubo entre duas maneiras", acusa Nogueira.