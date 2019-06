Um empresário chinês, proprietário do imóvel, e mais duas pessoas são suspeitas da autoria de um incêndio que deflagrou num prédio situado no centro do Porto, em março. Um homem morreu, numa tentativa do dono do prédio de afastar a família que lá morava para poder vender o edifício por um preço mais vantajoso.

Os três detidos estão indiciados por dois crimes de incêndio, um de homicídio e um de coação grave, apurou a SÁBADO. Ao longo da investigação, a PJ apreendeu telemóveis, computadores e documentos importantes como contratos.