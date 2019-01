Equipas estiveram reunidas em audiência preliminar. Em causa estava pedido cível de 17 milhões de euros do Benfica devido a danos de imagem causado pela divulgação dos emails.

Não há acordo entre Benfica e FC Porto no caso dos emails relativamente aos danos de "imagem" causados pela divulgação dos emails dos encarnados, avança o Correio da Manhã. O processo sobre a divulgação dos emails movido pelo Benfica ao FC Porto vai seguir para julgamento, decidiu o Tribunal do Juízo Central Cível do Porto após a audiência preliminar.

Em causa está um pedido cível de 17,5 milhões de euros pelo Benfica devido a danos de imagem causado pela divulgação dos emails.



O FC Porto avançou também com uma contravenção, pedindo uma indemnização cujo valor não foi divulgado.

No início do ano, o Ministério Público juntou os casos Mala Ciao, vouchers e emails do Benfica num só processo, segundo informações recolhidas pela SÁBADO.

Em Janeiro de 2018, os casos dos vouchers e dos emails tinham sido concentrados num só processo. O caso dos vouchers versa sobre as alegadas ofertas dadas pelo Benfica a árbitros, observadores e delegados ao jogo. O processo dos emails envolve suspeitas sobre pressões e influência alegadamente exercidas pelo Benfica em responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional para servir as suas pretensões desportivas e competitivas, ao nível da arbitragem dos jogos da 1.ª Liga, através da nomeação e classificação de árbitros desde pelo menos a época de 2013/14



A este caso dos emails, o Ministério Público juntou as queixas do clube da Luz contra o FC Porto e o Porto Canal. Neste segmento do processo, Pinto da Costa, Francisco J. Marques, e cinco administradores da SAD do FC Porto foram constituídos arguidos, em Novembro.



A SAD benfiquista foi acusada no processo E-Toupeira, mas acabou por ser ilibada depois da decisão instrutória com um arquivamento decidido pela juíza Ana Peres. Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do clube, e o funcionário judicial José Silva vão ser julgados.