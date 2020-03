Favas com bacalhau assado

As favas são uma espécie de dinossauro das leguminosas e por isso deviam ser mais respeitadas. Já andam por cá desde pelo menos 3000 a.C.. Estão cheias de proteína e de personalidade.

Aprendemos a gostar delas como se aprende a gostar de Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret. É preciso provar na juventude, esquecer durante uns anos, e mais tarde insistir. A revelação é surpreendente como o primeiro beijo de Carlos e Joaninha.

Nesta altura do ano, até Abril, Maio,as favas costumam estar no ponto perfeito, jovens e tenras. São extraordinárias mesmo cruas, sem pele, quebradas e temperadas só com limão, azeite e alho laminado.

Esta receita é magnífica. Favas e bacalhau nasceram um para o outro. Foi-me dada a provar por um amigo da zona de Montemor-o-Novo. Não é fácil traçar-lhe a origem, mas a combinação de leguminosas com peixe não deve espantar ninguém. Os restaurantes Michelin praticam-na há décadas. Nunca esquecerei um prato de salmonete com ervilhas que comi há quase 10 anos no restaurante Villa Joya.

Pode sofisticar o prato juntando-lhe coentros picados e croutons caseiros, feitos na frigideira em azeite, alho e ervas. Use pão velho, qualquer um serve. Tenha apenas a preocupação de não ter o lume muito alto, para que o pão fique crocante, sem queimar.

A minha sugestão é que use bacalhau salgado seco e faça a demolha em casa: sai mais barato e sai mais gostoso.

Para um bacalhau graúdo deixe-o 48 horas a dessalgar, na parte de baixo do frigorífico, mudando a água duas vezes por dia. Serve qualquer parte do peixe, mas uma combinação de peças lascadas do lombo e outras mais finas e curadas é o ideal.





Ingredientes

1 kg de favas (já sem casca)

1 rama de cebola nova ou de alho francês (opcional)

2 litros de água

2 colheres de sopa de sal marinho

2 postas tradicionais de bacalhau

1 rabo de bacalhau

10 dentes de alho

1 copo de azeite virgem extra

Sal e pimenta preta q.b

Preparação

Ponha a água num tacho com o sal. Quando estiver a ferver reduza o lume e deite as favas. Deixe cozer entre 10 a 20 minutos, consoante as favas sejam mais jovens ou maiores. Com o forno no programa de grelhador, pré-aquecido a 220ºC, asse o bacalhau. Deixe cozinhar por 15 minutos ou até ficar com uma ou outra ponta ligeiramente queimada. Retire o bacalhau do forno, lasque-o e descarte as espinhas. Reserve. Escorra a água das favas e coloque-as numa panela. Junte o bacalhau lascado às favas. Mexa, misturando tudo. Numa frigideira frija os alhos no azeite, em lume médio, só até amolecerem. Não os deixe dourar. Junte os alhos à panela com o azeite e envolva tudo durante três ou quatro minutos, em lume médio alto (posição 7 na indução).