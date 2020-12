Farmácias pedem para serem incluídas na vacinação contra a covid-19

Os farmacêuticos manifestam vontade e disponibilidade para integrarem o plano de vacinação nacional contra a covid-19. "Seria incompreensível que Portugal, tendo uma das melhores redes de Farmácias da Europa, com três farmacêuticos, em média, por farmácia, com mais de 5.000 farmacêuticos habilitados para administrar a vacina, não utilizasse esta capacidade instalada para executar o Plano de Vacinação Covid-19", escreveram numa carta conjunta a Ordem dos Farmacêuticos, a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) e a Associação Nacional de Farmácias (ANF).O plano final de vacinação contra a covid-19 ainda não foi anunciado, mas o que tem sido avançado aponta para que a primeira fase de administração esteja a cargo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Portugal deverá receber as primeiras doses da vacina em janeiro.Por isso, antes de serem conhecidas as regras da vacinação em Portugal, as três organizações do setor reforçam que "os farmacêuticos estão cientificamente preparados para vacinar" e que as farmácias já o fazem "há muitos anos garantindo proximidade, segurança, conveniência, conforto e humanismo".A Ordem e as duas associações acrescentam ainda críticas à recente campanha de vacinação contra a gripe. "Devemos tirar conclusões da recente vacinação contra a gripe. Aproveitar para planear e organizar melhor, contando com a competência dos Farmacêuticos e das Farmácias."Quanto à vacinação da covid-19, estes profissionais sublinham que querem "contribuir para que chegue a quem dela precisa de forma segura e rápida. Lutamos contra o tempo para poder voltar a uma vida normal, para a qual a vacina é uma das medidas mais importantes."Lembrando o que acontece "noutros países, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Irlanda, o Canadá e a Austrália, que já integraram ou estão em processo de integração dos Farmacêuticos comunitários no Plano de Vacinação Covid-19, através das suas redes nacionais de Farmácias", as três autoras da carta conjunta referem que "seria incompreensível que Portugal (...) não utilizasse esta capacidade instalada para executar o Plano de Vacinação Covid-19"."Incompreensível essencialmente para os Portugueses", escrevem ainda, acrescentando: "Por isso, reiteramos o que já dissemos: estamos disponíveis, estamos juntos para trabalhar em mais esta linha da frente contra a pandemia".