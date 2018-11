As famílias portuguesas vão poder poupar mais de 600 euros com a inclusão no Plano Nacional de Vacinação das imunizações contra a meningite B, o rotavírus e o vírus do papiloma humano (HPV) em rapazes – dado que em raparigas este é já obrigatório desde 2008.

A primeira proposta partiu do PCP, que foi apoiado por PSD e Bloco de Esquerda na especialidade do Orçamento de Estado, e recebeu os votos contra do PS e a abstenção do CDS-PP. Foi também aprovada, por unanimidade a proposta dos Verdes para que seja ministrado em todas as unidades do SNS "o medicamento que se destina a tratar a atrofia muscular espinal, aos doentes com tipo I e com tipo II".

Contas feitas pelo Diário de Notícias indicam que a vacina contra o rotavírus tem um preço média de cerca de 150 euros para a totalidade das doses, enquanto a vacina contra a meningite B tem um custo de 95 euros por dose e as doses nunca são menos de duas. Já para o caso do HPV, há duas vacinas no mercado – custando 72,45 e 145,33 euros. A totalidade do valor das vacinas, todas elas recomendadas por pediatras, nunca ficará abaixo dos 602,45 euros.