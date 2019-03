A jovem de 17 anos foi vítima de um atropelamento no recinto de festas da Moita, em Setúbal.

A família da irmã mais nova do jogador de futebol Yannick Djaló quer uma indemnização no valor de 250 mil euros pela morte de Açucena Patrícia. A jovem de 17 anos foi vítima de atropelamento no recinto de festas da Moita, em Setúbal. O suspeito, de 22 anos, está acusado de 18 crimes.